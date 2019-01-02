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وزير الدفاع الأمريكي الجديد: الصين ثم الصين ثم الصين

وزير الدفاع الأمريكي الجديد: الصين ثم الصين ثم الصين
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بدأ وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان يومه الأول على رأس البنتاغون الأربعاء بالتأكيد أمام موظفي وزارة الدفاع بأنه يعتبر الصين أولوية رئيسية.

وشاناهان الذي تولى الوزارة في الأول من يناير بعد استقالة جيم ماتيس بسبب خلافات عميقة مع الرئيس دونالد ترامب، طلب من كبار موظفي وزارة الدفاع التركيز على استراتيجية الدفاع القومي، التي تركز على مرحلة جديدة من “المنافسة مع القوى العظمى” ضد روسيا والصين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع “فيما ينصب تركيزنا على العمليات المستمرة أبلغ الوزير بالإنابة شاناهان الفريق بأن يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين”.

وكتب شاناهان في رسالة بمناسبة العام الجديد على تويتر “في 2019 تبقى استراتيجية الدفاع القومي مرشدنا. وتبقى القوة العسكرية لأميركا تركيزنا”.

 

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