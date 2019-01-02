الاتحاد يقدم الوحش الإيفواري .. و “ناظر” أنهينا الكثير من الصفقات

الوئام-جدة-محمد بن نافع

أكد لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد أن ماتم ذكره فيما يخص أخبار التعاقدات الصادرة من خارج النادي اجتهادات ليست بالضرورة صحيحة وتابع الرئيس الاتحادي من خلال المؤتمر الصحفي والذي عقده مساء اليوم لتقديم اللاعب الإيفواري سيكو سانوغو الذي سيمثل الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة ” هذه فترة مهمة للاتحاد وعملنا على استقطاب نوعية عالية من اللاعبين الذين يستحقون شعار الاتحاد والبداية كانت مع سانوغو الموهوب بدليل تمثيله فرقاً مميزة وكذلك تقديمه مستويات مميزة وسيكون الإعلان عن باقي الصفقات تباعاً في الأيام القليلة القادمة ” واضاف ” اختيارات اللاعبين كانت بالإتفاق مع المدرب بيليتش وأعضاء مجلس الإدارة “.

من جانبه أكد المحترف الإيفواري سانوغو أنه سعيد بإنضمامه للاتحاد مبدياً سروره بما سمعه عن النادي مبيناً أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لتحقيق نتائج إيجابية واسعاد الجميع .