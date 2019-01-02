ترامب: لم نحدد أبدا فترة 4 أشهر موعدا للانسحاب من سوريا

الوئام - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن واشنطن لديها الرغبة القوية في حماية الأكراد في سوريا حتى بعد قرار الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا على مدى فترة من الوقت”، ولم أحدد أبدا 4 أشهر كجدول زمني للانسحاب.

تصريحات ترامب تزامنت مع إعلان وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، انسحاب 400 مقاتل كردي من مدينة منبج في حلب إلى شاطئ شرق الفرات.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من كانون الثاني لعام 2019 قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات”.

ونشرن وزارة الدفاع السورية فيديو قالت إنه يظهر عملية انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.