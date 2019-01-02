موظف في مطعم يربط “زميله” بحبل و يسطو على 86 ألف ريال بينبع

الوئام-المدينة-سمير اللهيبي

ألقت شرطة ينبع،اليوم ،القبض على مواطن يعمل بمطعم للوجبات السريعة بعد أن ربط زميل عمله بحبل وقام بالسطو على 86 ألف ريال من المطعم

و ‏أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع باشرت بلاغا من مقيم اسيوي يعمل بأحد مطاعم الوجبات السريعة عن تعرض المطعم لجريمة سطو ، من قبل شخص ملثم ، باستخدام أداة حادة “سكين” ، وقيامه بربط المُبلّْغ بحبل ، وسرقة مبلغ ستة وثمانين ألف ريال من خزنة المطعم ، وقد أسفرت نتائج التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن القبض على المتورط في جريمة السطو ، مواطن من العاملين بالمطعم ، وفي العقد الثالث من العمر ، حيث أقر بقيامه بالسرقة بتنسيق واتفاق مسبق مع المُبلّْغ ، والإرشاد على مكان المبلغ المسروق ، وجرى إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة .

وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.