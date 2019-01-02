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الأمير خالد الفيصل في المطار.. توديع نائب واستقبال آخر

الأمير خالد الفيصل في المطار.. توديع نائب واستقبال آخر
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، الذي قدم لوداع سموه ومسؤولي وأهالي المنطقة.
كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، كما حضره قادة القطاعات الأمنية ومديروا الأجهزة الحكومية بالمنطقة وعددٌ من الأهالي.

 

 

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