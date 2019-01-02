السعودية ترد على مزاعم صحيفة أمريكية بتجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن

قال مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودي في واشنطن، سعود كابلي، إن المملكة ترحب بإظهار صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أي أدلة تثبت من خلالها زعمها تجنيد التحالف العربي بقيادة السعودية لأطفال من السودان للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

وقال كابلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، الأربعاء، أن السعودية تتعامل بجدية مع المزاعم حول انتهاكات القانون الدولي وحقوق الأطفال في الصراع المسلح، وذلك بموجب توقيع المملكة على معاهدة حقوق الأطفال.

وأضاف أن نيويورك تايمز ولسوء الحظ لم تنشر بعض تعليقات السعوديين على تقريرها حول استئجار الأطفال السودانيين من أجل القتال في اليمن.

واعتبر كابلي أن مزاعم الصحيفة الأمريكية “إهانة لجنود السعودية الشجعان الذين يبذلون أقصى التضحيات من أجل الدفاع عن وطنهم”.

كما قال إن الصحيفة لم تطلب زيارة الوحدات العسكرية السودانية التي تنشط تحت لواء التحالف من أجل توثيق المزاعم حول وجود جنود أطفال على الأرض، مضيفًا: “نوجه الدعوة لهم لفعل ذلك. لا نملك ما نخفيه”.