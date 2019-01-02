ترامب يُحمل أوباما فاتورة تمويل إرهاب إيران

الوئام - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن كل جزء من الشرق الأوسط معرض للهجوم من إيران، وأوباما هو من أعطاها أموالا طائلة.

وأضاف ترامب، في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض، أن إيران كان بإمكانها احتلال الشرق الأوسط بأكمله وهذا كان مخططها، وقد تغير ذلك كثيرا منذ وصولي للبيت الأبيض فهي تسحب قواتها من سوريا واليمن.

وتابع إن واشنطن لديها الرغبة القوية في حماية الأكراد في سوريا حتى بعد قرار الانسحاب الأمريكي من البلاد، وأن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا على مدى فترة من الوقت”، ولم أحدد أبدا 4 أشهر كجدول زمني للانسحاب.