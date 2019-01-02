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القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى بماغنيتوغورسك

القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى بماغنيتوغورسك
weam.co/564610

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الروسي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ انهيار منبى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من فيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل “.

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