الجبيل يُبقي الاتحاد في الشرقية استعداداً للقادسية

الوئام-جدة-أحمد الشمراني

قرر الجهاز الفني بنادي الاتحاد بقيادة المدرب بيليتش إقامة معسكر في

المنطقة الشرقية بعد مباراة نادي الجبيل في كأس الملك وعدم العودة لجدة استعداداًلمباراة القادسيه ضمن منافسات دوري الامير

محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر اقامتها يوم 10 يناير ، على ان يلتحق

المحترفين الجدد بالفريق هناك فيالمنطقة الشرقيه بعد مباراة الجبيل

ويحرص الجهازين الاداري والفني بالفريق الجداوي على تهيئة اللاعبين بشكل افضل لاهمية المباراة ولمحاولة وقف النزيف النقطي الذي يهدد الفريق الاتحادي في كل جوله ، لاسيما ان ادارة النادي متمثله في رئيس مجلس

الاداره المهندس لؤي ناظر يسابق الزمن لاقفال ملف اللاعبين الاجانب قبل مباراةالقادسيه القادمه من اجل استقرار وانسجام الفريق منذ بداية الدور

الثاني لانقاذ العميد وتحسين مركزه في سلم ترتيب الدوري .