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“فرانس برس”: الحوثيون أقاموا حواجز وحفروا خنادق في الحديدة بعد اتفاق استوكهولم

“فرانس برس”: الحوثيون أقاموا حواجز وحفروا خنادق في الحديدة بعد اتفاق استوكهولم
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أكدت الحكومة اليمنية امتناع الحوثيين عن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد دبلوماسي عربي الأربعاء، بحسب “فرانس برس”.

وقال ممثلو اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة إن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، وفق الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 ديسمبر وموجهة إلى كاكو هواجدا ليون أدوم، رئيس مجلس الامن الدولى حتى تاريخه، قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الاحمر.

أظهر شريط مصور لوكالة فرانس برس من الحديدة الأربعاء وجود حواجز اسمنتية في مختلف أنحاء المدينة حيث صُفت في بعض الشوارع أكياس من الرمل وظهرت أكوام من الرمل في ما يبدو أنه من خنادق حفرت حديثاً.

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