قائمة: واتس آب لن يعمل مع هذه الهواتف الذكية

الرياض- الوئام:

قرر تطبيق التراسل الفوري الشهير واتس آب التوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية مع بداية عام 2019، في خبر أثار صدمة كبرى لعدد كبير من المستخدمين داخل الهند الذين مازالوا يستخدمون هواتف محمولة قديمة.

وقررت الشركة المطورة للتطبيق عدم الاستثمار في تطوير خدماتها للهواتف الذكية التي مازالت تعمل بإصدارات أندرويد وآي أو إس وويندوز القديمة، نظراً للمزايا والوظائف التي تُدمج إلى التطبيق والتي لا تعمل سوى مع هواتف ذات أداء عالي من حيث المعالج والنظام.

فيما يلي نستعرض قائمة الهواتف الذكية التي لن يدعمها واتس آب بعد الآن:

واتس آب لن يعمل مع الهواتف العاملة بمنصة “Nokia S40″، الأكثر استخداماً حول العالم لاسيما الهند وتتضمن أغلب هواتف نوكيا:

( Nokia 206 Single SIM, Nokia 206 Dual SIM, Nokia 208, Nokia 301 Single SIM Chat Edition, Nokia 301 Dual SIM Chat Edition, Nokia 515, Nokia Asha 201, Nokia Asha 205 Chat Edition, Nokia Asha 210, Nokia Asha 230 Single SIM, Nokia Asha 230 Dual SIM).

كما تتضمن أيضاً هواتف (Nokia Asha 300, Nokia Asha 302, Nokia Asha 303, Nokia Asha 305, Nokia Asha 306, Nokia Asha 308, Nokia Asha 309, Nokia Asha 310, Nokia Asha 311, Nokia Asha 500, Nokia Asha 501, Nokia Asha 502, Nokia Asha 503, Nokia C3-00, Nokia C3-01, Nokia X2-00, Nokia X2-01, Nokia X3-02, and Nokia X3-02.5).

يتوقف واتس آب أيضاً عن العمل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل “أندرويد 2.3.7” والأقدم بدءاً من الأول من فبراير 2010.

كذلك يتوقف التطبيق عن العمل على هواتف آي فون العاملة بنظام “آي أو إس 6”.

يُذكر أن واتس آب أوقف بالفعل دعم إصدارات أندرويد الأقدم من نسخة “2.3.3” وكذلك “ويندوز فون 8” وهواتف شبكات الجيل الثالث لنظام آي أو إس وأيضاً “بلاك بيري” و”بلاك بيري 10″، بحسب ما ورد في موقع “بيزنس توداي”