رئيس الاتحاد: تعاقدنا مع لاعبين يستحقون شعار الفريق

جدة- الوئام:

شدد رئيس نادي اتحاد جدة لؤي ناظر، على أهمية الفترة الحالية، موضحاً أن ترتيب الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم يصعب من اختياراتهم للاعبين.

وقال ناظر: هذه فترة مهمة للاتحاد وعملنا على استقطاب نوعية عالية من اللاعبين الذين يستحقون شعار الاتحاد.

وأضاف: البداية كانت مع سانوغو الموهوب بدليل تمثيله فرقاً مميزة وتقديمه مستويات مميزة.

وأوضح: اختيارات اللاعبين كانت بالاتفاق مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وأعضاء مجلس الإدارة، الإعلان عن باقي الصفقات سوف يكون تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن جميع أخبار التعاقدات الصادرة من خارج النادي اجتهادات ليست صحيحة، حيث قال: “أؤكد للجماهير خلال أيام سترون ما يسركم من حيث الأسماء والتعاقدات.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه قائلاً: قدمنا للاعبين الجدد خطتنا الكاملة لتعديل أوضاع الفريق، بما فيها الأسماء التي نسعى لاستقطابها مما كان عاملاً إضافياً في دعم موقفنا في المفاوضات.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط من 15 مباراة.