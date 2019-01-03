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في مجالات أكاديمية وصحية وتعليمية

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى
weam.co/564645
مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف والمشغولة بغير السعوديين – الأكاديمية والصحية والتعليمية – في عدد من التخصصات للعنصرين – الرجالي والنسائي – لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

ويمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية اعتباراً من يوم الخميس الموافق: 27-04-1440هـ، وحتى يوم الخميس الموافق: 11-05-1440هـ.

ومن ضمن الشروط للتقديم أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً بالنسبة للوظائف الأكاديمية وأن لا يزيد عمر المتقدم عن (45) سنة لوظائف (أستاذ) و (أستاذ مشارك) و (أستاذ مساعد).

أن لا يزيد عمر المتقدم عن (34) سنة لوظائف (محاضر) وأن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ) و (أستاذ مشارك) و (أستاذ مساعد) و (محاضر).

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً وهي صورة الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية إن وجدت.

صورة شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف (الصحية) وصورة بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول للمتقدمين على الوظائف (الصحية).

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://recruit.uqu.edu.sa

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