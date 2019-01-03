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مساء اليوم الخميس في مباراة مؤجلة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر 3-1-2019 الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر 3-1-2019 الدوري الاسباني
weam.co/564648
الرياض- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الخميس فريق ريال مدريد مع نظيره فريق فياريال في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني وهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر 3-1-2019 الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال:
تُقام مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:
تُذاع تلك المباراة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD3، وذلك بصوت المعلق “يوسف سيف”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر 3-1-2019 الدوري الاسباني

وضع الفريقان في الدوري الإسباني:
يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في جدول الليجا برصيد 29 نقطة، في حين يتواجد فياريال في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر 3-1-2019 الدوري الاسباني

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فياريال:
حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، مارسيلو، راموس، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: بيل، فاسكيز، بنزيما.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر 3-1-2019 الدوري الاسباني

المباراة : فياريال x  ريال مدريد الأسبوع: 17

الملعب: ملعب لاسيراميكا

الحكم: غونزاليز فيرتيس

المعلق : يوسف سيف

القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 2 FR

Cosmote Sport 2 HD
Sport Klub 3 Serbia

Movistar+ Partidazo

LaLiga TV Bar

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