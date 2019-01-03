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متحدث البنوك: المقترض أصبح مفروضاً عليه أن يقرأ العقد قبل التوقيع عليه

متحدث البنوك: المقترض أصبح مفروضاً عليه أن يقرأ العقد قبل التوقيع عليه
weam.co/564650
الرياض- الوئام:

أكد طلعت حافظ المتحدث الرسمي للبنوك أن المقترض أصبح مفروضاً عليه أن يقرأ العقد قبل التوقيع عليه، ولا يمكن لأي بنك أو جهة أن تجبره على التوقيع قبل 5 أيام.

وقال أن ضوابط التمويل المسؤول، صارت تفرض الآن على المقترض أن يقرأ شروط العقد، ومنحته فرصة أكبر لدراسة العقد قبل توقيعه.

وأوضح حافظ في لقاء على قناة السعودية أن الهدف من ذلك أن يقرأ المقترض الشروط ليستشير ويسأل إذا لم يفهم شيئاً، مشيراً إلى أنه أصبح مسموحاً للمقترض أن يخرج بالعقد من البنك والذهاب به للمحامين والمستشارين، وأيضاً أخذ رأي الممثل الائتماني للبنك.

ولفت حافظ إلى أنه بعد هذا الإجراء انتفى عذر عدم المعرفة أو الفهم بأي شيء يخص عقود التمويل، ولا يمكن لمن حصل على التمويل أن يشتكي بحجة عدم الفهم أو المعرفة.

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