التعليقات: 0

في ولايتين لـ6 أشهر إضافية

السودان يمدد حالة الطوارئ

السودان يمدد حالة الطوارئ
weam.co/564655
الخرطوم- الوئام:

وافق البرلمان السوداني أمس الأربعاء على المرسوم الرئاسي الداعي لتمديد حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا.

وكان البرلمان قد أحال المرسومين إلى لجنة طارئة لدراستهما حيث أقرت بالمبررات الداعية لتمديد الحالة ستة أشهر أخرى تنتهي في 20 يونيو المقبل.

واستند القرار الى انتشار شبكات الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات، ووجود كميات من الأسلحة وسط المكونات الاجتماعية، بالإضافة لتهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد، فيما يخص ولاية كسلا فضلاً عن انتشار العربات غير المقننة وعبور بعض عناصر التمرد الذي هدّد الأمن والاستقرار بولاية شمال كردفان.

وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف والنيل الأبيض ومدن دنقلا وبربر وعطبرة بالولاية الشمالية.

وتعيش 9 ولايات من جملة الولايات البلاد الـ 18 حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكسلا وشمال كردفان.

روابط ذات صلة

بالصور .. “مخدرات الطائف” تثقف المجتمع بالدورات والمعارض والترفية

بالصور .. “مخدرات الطائف” تثقف المجتمع بالدورات والمعارض والترفية

القتل تعزيراً بحق مهرب المخدرات «منور علي» في جدة

القتل تعزيراً بحق مهرب المخدرات «منور علي» في جدة

شاهد .. ضبط أكثر من 4 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة

شاهد .. ضبط أكثر من 4 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة

شاهد بالفيديو: حوثي يتفاخر بتجنيد وتدريب أطفال مدرسة في اليمن

شاهد بالفيديو: حوثي يتفاخر بتجنيد وتدريب أطفال مدرسة في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>