جامعة الأميرة نورة تعلن عن فتح باب القبول للمنح الخارجية لغير السعوديات

الوئام - متابعات

أعلنت اليوم جامعة الأميرة نورة عن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات من خارج المملكة العربية السعودية بنظام المنح الخارجية للعام الجامعي القادم 1441/1440هـ، بدءاً من يوم الأحد 14 جمادى الأولى وحتى يوم الخميس 14 رجب 1440.

وأوضحت جامعة الأميرة نوره أن التقديم على المنح سيكون على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة ، كما أوضحت شروط التقديم وقبول الطالبات غير السعوديات في نظام منح جامعة الأميرة نورة.

كما نبهت الجامعة على عدة أمور أهمها أن التقديم يكون إلكترونيا فقط ، كما طالبت الراغبات في المنح الإطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة عبر موقعها على الإنترنت، من خلال الرابط: http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Registration/NewsActivities/Announcements/Pages/Announcement396.aspx