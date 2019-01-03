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بين 1 و2%

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق
weam.co/564673
الوئام - وكالات

انخفضت أسعار النفط بين 1 و2% ، اليوم، وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم، وبفعل المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 2.2% بما يعادل 1.01 دولار عن آخر تسوية ليسجل 45.53 دولار للبرميل.

وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 1.4% أو 76 سنتا إلى 54.15 دولار للبرميل.

وقال مشاركون في مسح أجرته “رويترز”، اليوم، إن من المتوقع أن تخفض السعودية أسعار الخام الثقيل إلى آسيا في فبراير شباط بما يصل إلى 50 سنتا للبرميل بسبب تقلص هوامش أرباح زيت الوقود.

وتأثرت الأسواق بهبوط تجاوز 3% للدولار أمام الين الياباني خلال الليل وبخفض شركة “أبل” العملاقة توقعاتها للمبيعات.

ويتسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والتقلبات في أسواق الأسهم والعملة في توتر المستثمرين بما شمل أسواق النفط.

وتتعرض أسواق النفط لضغوط إضافية بسبب وفرة المعروض بالتزامن مع توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.

وسجل إنتاج الخام من الولايات المتحدة معدلا قياسيا مرتفعا بلغ 11.7 مليون برميل يوميا في أواخر 2018 مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم.

ووصل معدل الإنتاج من روسيا إلى مستوى قياسي أيضا يفوق 11 مليون برميل يوميا في 2018. وزاد إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للخام في “أوبك”، إذ بلغت صادرات ديسمبر 3.73 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 3.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر .

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