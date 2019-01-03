اتفاق أمريكي كولومبي على عزل فنزويلا

كولومبو - الوئام:

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والرئيس الكولومبي إيفان دوكيه، خلال اجتماع في كارتاخينا شمال كولومبيا على فرض عزلة دبلوماسية على فنزويلا بهدف إعادة النظام الديمقراطي إلى هذا البلد.

وقال بومبيو في بيان مشترك مع دوكيه، إن التقاليد الديمقراطية المتجذرة في كولومبيا، تجعل منها زعيماً طبيعياً للجهود الإقليمية الرامية لدعم الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا.

وأكد الوزير الأمريكي أنه بحث مع الرئيس الكولومبي خلال زيارته القصيرة إلى المدينة المطلة على ساحل البحر الكاريبي سبل التعاون مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، لمساعدة الفنزويليين على استعادة إرثهم الديمقراطي، ومساعدة أولئك الذين يفرون” من بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية حادّة.

أما الرئيس الكولومبي، الذي تعهد حين تولى منصبه في مطلع أغسطس عزل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو دبلوماسياً، فدعا من جانبه الدول التي تدافع عن الديمقراطية إلى رفض النظام “الديكتاتوري” الحاكم في كراكاس والذي تسبّب بموجة هجرة غير مسبوقة في أمريكا اللاتينية.

وقال دوكيه في البيان المشترك: “يجب على كل الدول التي تتشارك في قيم الديمقراطية أن تتحد في رفض الديكتاتورية في فنزويلا وبذل كل جهد ممكن لاستعادة الديموقراطية والنظام الدستوري”.

وزار بومبيو كولومبيا آتياً من البرازيل، حيث حضر الثلاثاء حفل تنصيب الرئيس اليميني المتشدّد جايير بولسونارو.

وفي برازيليا، قال بومبيو الأربعاء، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل ستشهد تحولاً في عهد بولسونارو.