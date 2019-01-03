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أول مسبار في النصف غير المرئي

“تشانج آه – 4” يهبط بنجاح على الجزء البعيد من القمر

“تشانج آه – 4” يهبط بنجاح على الجزء البعيد من القمر
weam.co/564686
الوئام - واس

هبط اليوم الساعة 10:26 صباحا بتوقيت بكين المسبار الصيني “تشانج آه – 4” على الجزء البعيد من القمر، ليصبح أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر غير المرئي من الأرض.

وذكرت مصلحة الفضاء الوطني الصيني في بيان لها اليوم أنه منذ دخول المسبار “تشانج آه-4″، الذي يضم مركبة إنزال ومركبة طوافة، إلى المدار القمري في 12 ديسمبر الماضي، قام مركز التحكم الأرضي في بكين بتقليص مدار المسبار مرتين، واختبار الاتصال بين المسبار وقمر التناوب الصناعي “تشيوهتشياو”، الذي يعمل في مدار الهالة حول نقطة لاجرانجيان الثانية (إل 2) لنظام الأرض-القمر.

وأطلق المسبار “تشانج آه-4″، الذي يتضمن مركبة للهبوط ومركبة للتجوال، على متن صاروخ حامل من طراز “لونج مارش-3بي” في 8 ديسمبر من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

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