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تتساقط بمعدل يصل إلى 40 شهاب بالساعة

فلكية جدة: ذروة شهب الرباعيات 2019 في سماء السعودية.. فجر الجمعة

فلكية جدة: ذروة شهب الرباعيات 2019 في سماء السعودية.. فجر الجمعة
weam.co/564694
جدة- الوئام:

افاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس الجمعة 4 يناير ببضعة ساعات ذروة تساقط شهب الرباعيات.

شهب الرباعيات تتساقط بمعدل يصل إلى 40 شهاب في الساعة عند ذروتها، ومصدرها البقايا المتناثرة من المذنب 2003 EH1 المكتشف في 2003. هذه الشهب تنشط في الفترة من 1 الى 5 يناير ، وفي هذه السنه القمر سيكون في مرحلة هلال نهاية الشهر بالتزامن معها ولذلك لن يكون له تأثير عليها ما يعني بأن هذه السنه من السنوات المثالية للرباعيات.

ولمحاولة رؤيتها تتم المراقبة باتجاه الأفق الشرقي من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن (وليس من البيت) قبل حوالي 3 ساعات من شروق الشمس ، ويمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.

ويعتبر النصف الشمالي للكرة الارضية الأفضل لرؤية شهب الرباعيات ، وذلك لان نقطة انطلاق هذه الشهب ظاهريا أمام مجموعة نجوم العواء في أقصى الشمال لقبة السماء ، ولكن يمكن ان تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

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