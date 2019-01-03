«منشآت» شريك استراتيجي بمؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء

الرياض- الوئام:

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء الذي سيعقد خلال الفترة 28-29/1/2019م في الرياض، كشريك استراتيجي بهدف المساهمة بنشر ثقافة الاستثمار الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية.

كما ستشارك “منشآت” خلال المؤتمر في عدداً من الجلسات، منها: دور رؤية 2030 في صناعة بيئة راعية للريادة والشركات الناشئة، فرص استثمارية جديدة للشركات من خلال الاستثمار الجريء، وأهم الاتجاهات العالمية للاستثمار الجريء”.

ويهدف مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء إلى المساهمة في تحقيق أهداف نقل التقنية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وإلقاء الضوء على بيئة الاستثمار الجريء.

وأن يكون ملتقى للحوار وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على تحقيق أهدافهما الاستراتيجية للتحول نحو اقتصاد متنوع مبني على استثمار المعرفة وتفعيل دور قطاع شركات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ودعم الجهود الوطنية نحو التحول لاقتصاد معرفي.

وتأتي مشاركة “منشآت” في هذا المؤتمر ضمن جهودها لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ونشر ثقافة الاستثمار الجريء إذ أطلقت مؤخراً مبادرة الاستثمار الجريء بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

والهادفة إلى تحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة.

والتركيز على تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت والمساهمة في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.