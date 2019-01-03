شاهد تفاصيل الحلقة 130 من مسلسل قيامة ارطغرل

الوئام - متابعات

يذاع مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، يوميا، في موسمه الجديد عبر القنوات الفضائية التركية، في تمام الساعة 7:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الحلقة 130 يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته وأبنائه الثلاثة وينصب نفسه كسيد للمنطقة بصفته أمير القبائل، حيث يقوم بإحياء أهل سوغوت وحمايتهم من بطش المغول.

كما ارتبط به أهل سوغوت المسيحيين ودخلوا تحت سيادته مع بنائه نظاما اقتصاديا واجتماعيا صارما يقوم على العدل وإغاثة المظلوم لأكثر من 10 سنوات.

قيامة أرطغرل، هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، يعرض مقدمات ودوافع عن تأسيس الدولة العثمانية، وكل هذا من خلال عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية .