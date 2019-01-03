الذهب يسجل ذروة 6 أشهر بفعل مخاوف النمو وتقلبات الأسهم

الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم، مع تعزز الشراء بحثا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم، بينما قدم تراجع الدولار دعما إضافيا.

ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو الماضي عند 1292.32 دولار للأوقية ونزل 0.4% إلى 1289.10 دولار، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1291.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج، مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج، إن: ”تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم. الناس أكثر اهتماما بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن“.

ونزل مؤشر الدولار أكثر من 0.2% بينما صعد الين الياباني، وهو أيضا من الأصول المفضلة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأمريكية يوم الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.9% في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة 0.5% إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3% مسجلا 796.60 دولار.