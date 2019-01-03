مخالفات ضد 28 مجمعاً طبياً وصيدليات في الجوف

سكاكا- الوئام:

أصدرت لجنة المخالفات الطبية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف خلال عام 2018م ( 28 ) قراراً ضد مجمعات طبية وصيدليات, تضمن إصدار 18 قراراً بحق مجمعات طبية لعدم التزامها بالشروط، فيما أصدرت 9 قرارات لصيدليات, وقرار واحد إغلاق مجمع طبي.

وشددت صحة الجوف على الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة, ومتابعتها لذلك بشكل مستمر من خلال الجولات الدورية, بمرافقة الجهات المشتركة في مراقبة القطاع الخاص.

وكانت وزارة الصحة أطلقت مؤخراً مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة”، المتضمن اشتراطات للمشرفين الفنيين والمديرين الطبيين، والكوادر الطبية العاملة في مستشفيات ومستوصفات والمجمعات الطبية الأهلية، إضافة إلى وضع اشتراطات ونظام عقوبات للمخالفات في حال مزاولة أنشطة غير مسموح بها داخل المنشأة.