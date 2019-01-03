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في المحكمة الجزائية بالرياض

النيابة العامة‬⁩: الجلسة الأولى للمدانين الـ11 في مقتل خاشقجي بحضور محاميهم اليوم

النيابة العامة‬⁩: الجلسة الأولى للمدانين الـ11 في مقتل خاشقجي بحضور محاميهم اليوم
weam.co/564706
الرياض- الوئام:

صرح معالي النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10/2/1440هـ الموافق 19/10/2018م ، وتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م ، وتاريخ 7/3/1440هـ ، الموافق 15/11/2018م م فقد عقدت هذا اليوم الخميس الموافق 27/4/1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن / جمال بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.

وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم ، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل ، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ماورد فيها ، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية ، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031/س ورقم 22032/س وتاريخ 10/4/1440هـ الموافق 17/12/2018م ، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ماسبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8/2/1440هـ الموافق 17/10/2018م ، ورقم 9995/س وتاريخ 16/2/1440هـ الموافق 25/10/2018م ورقم 11350/س وتاريخ 22/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م ، بطلب مالديهم من أدلة أو قرائن المتعلقة بهذه القضية ، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ولا تزال النيابة العامة بانتظار مايرد منهم جواباً على ذلك .

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