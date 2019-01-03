5 شبان “يرقصون” مع الجثث بمشرحة كلية الطب.. والأمن يحقق

الوئام - متابعات

تجرد 5 شبان من إنسانيتهم حين اقتحموا مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وقاموا بالرقص مع الجثث، في ليلة رأس السنة.

وانتشر مقطع مصور يظهر الواقعة، وتداوله عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مع عبارات من الاستهجان والإنكار، فيما وصفت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة على لسان متحدثها الدكتور شارع البقمي، واقعة الرقص مع الجثث في ليلة رأس السنة، بأنه تجاوز غير مقبول.

وأوضح البقمي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بإشراف عميد كلية الطب، وعضوية مدير المستشفى الجامعي.

وتبين أن التصوير تم مساء الاثنين الماضي، وتم التوصل إلى مصور المقطع واتضح أنه شاب مقيم من جنسية عربية يعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي.

وتم استدعاء الجاني الذي اعترف بفعلته بإحضار 4 من أصدقائه (سعوديين) من خارج الجامعة، وأحيلت الواقعة إلى الجهات الأمنية.

وظهر في الفيديو الشبان الخمسة وهو يرقصون وتصدر منهم عبارات مسيئة أثناء فتح أغطية الجثث والسخرية منها، وأحيلت الواقعة إلى الجهات الأمنية للتحقيق.