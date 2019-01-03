حسين الشحات في الأهلي المصري مقابل 5 ملايين دولار

الوئام - متابعات

تألق نجم المنتخب المصري حسين الشحات، المحترف في صفوف نادي العين الإماراتي، في كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرا بدولة الإمارات، وساهم في حصول فريقه على لقب الوصيف في مونديال الأندية.

وأعلن اللاعب، أكثر من مرة، عن رغبته بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي المصري، وعشقه للفريق، ما دفع نجما مصريا آخر ولكن في مجال التمثيل وهو الفنان نبيل الحلفاوي، المعروف بحبه للنادي الأهلي، إلى الإشادة بالشحات فى تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “عشقه للأهلى وما يفعله ليكون أحد فرسان القلعة الحمراء.. يذكرنى بما كان من وليد سليمان وهو فى نفس موقفه، ويبشر بنفس ما يحققه وليد الآن.. صنع الفارق، وأيضا مثلما كان من جماهير الأهلي تجاه وليد، حسين الشحات كذلك حفر اسمه فى قلوبهم مقدما وأيا كانت نتيجة المسعى”.

ونجح النادي الأهلي في الحصول على خدمات حسين الشحات، لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 5 ملايين دولار، فيما كشف الشحات أنه وقع للنادي الأهلي “على بياض” دون أن يعرف قيمة التعاقد، وذلك لرغبته الشديدة في الانضمام إلى صفوف الفريق.