استراليا: شرطة الطوارئ تقتحم منزل رجل يصرخ “لماذا لا تموت”

الوئام - وكالات

أثار رجل استرالي، استجابة شرطة الطوارئ، بعد سماعه يصرخ ويصيح تجاه شيء أو شخص ما “لماذا لا تموت؟”، ما دفع أحد المارة لإبلاغ السلطات، بما بدا أنه سلوك عنيف.

وبحسب تقارير إعلامية، سمع أحد الجيران، بينما كان يمر أمام منزل، في مدينة بيرث على الساحل الغربي لأستراليا، رجلا يصيح مرارا “لماذا لا تموت؟” وصراخ طفل، الأمر الذي دفعه للاتصال بالشرطة هاتفيا.

ونقلت التقارير عن تغريدة، نشرتها على ما يبدو الشرطة في وانيروو، الواقعة إلى الشمال مباشرة من بيرث، أفادت بأنه “استجابت وحدات متعددة من الشرطة”، وجرى حذف التغريدة فيما بعد.

وأظهرت التغريدة تدوينة، على ما يبدو لسلطات إنفاذ القانون، تحتوي على مكالمة طوارئ أولية ثم تحديثا بعد 15 دقيقة يقول: “تحدثت الشرطة مع كافة الأطراف، وأبلغوها أن زوجا كان يحاول فحسب قتل عنكبوت”.

وقالت التدوينة إن الرجل “اعتذر عن إزعاج الشرطة” وإنه لم تحدث إصابات “سوى للعنكبوت” وأن الأمر لم يتطلب تدخلا أخر من جانب الشرطة.

ولم تحدد التقارير الإعلامية هوية الرجل، أو نوع العنكبوت، ولم يتم الرد على اتصال لـ”رويترز” خارج ساعات العمل بإدارة شرطة ولاية أستراليا الغربية.

ويوجد بأستراليا أحد أكبر أعداد العناكب في العالم مقارنة بعدد السكان. ويقول علماء أحياء إن موجة حارة بنصف الكرة الأرضية الجنوبي زادت احتمال العثور على عناكب في المباني.