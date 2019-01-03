البشير يعلن بدء برنامج لزيادة الرواتب لتحسين أوضاع السودانيين

الوئام - وكالات

أعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم، اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، تفاعلا مع الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وقال البشير، في كلمة له بالعاصمة الخرطوم، إن السودان بدأ برنامجا لزيادة الراوتب، اعتبارا من شهر يناير الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية ستعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.

وأكد أنه يشعر بمعاناة الفقراء لأنه اجتاز ظروفا صعبة بدوره، حين كان شابا يضطر إلى العمل في مهن بسيطة لأجل تأمين مصروفه

واعتبر أن الخرطوم تتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات طويلة، مضيفا أن السودان من الدول التي يجري السعي إلى هدمها، وأورد أن البلاد تعاني مشكلات، لكن أكد وجود فرق بين المظاهرات السلمية والأفعال التخريبية.

وذكر البشير أن الحديث عن غرق الحكومة تم الترويج له في أكثر من مناسبة، لكن البلاد تحتاج إلى من يعمل في مثل هذه الأوقات الحرجة لا إلى من يتشبث بها في أوقات الرخاء فحسب.