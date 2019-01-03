“البيئة “تصدر 263 ترخيصا للمشاريع الزراعية

الرياض- الوئام:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018 م التي بلغت 263 ترخيصاً، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية وزيادة كفاءة الخدمات الزراعية المساندة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية المهندس سعد الزهرة أن الإدارة أصدرت 263 ترخيص ما بين إنشائي وتشغيلي، مبيناً أن التراخيص شملت المشاريع الزراعية والتسويق الزراعي ومراكز خدمات ومستودعات للتبريد.

وأكد الزهرة أن التراخيص تم توزيعها على جميع مناطق المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض المناطق بإصدار 65 ترخيص، وتلتها منطقة عسير بإصدار عدد 42 ترخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 29 ترخيص، ومنطقة القصيم بـ 28 ترخيص، والمنطقة الشرقية 26 ترخيص، بالإضافة إلى حائل بـ 12 ترخيص، بينما أصدرت تبوك وجازان 11 ترخيص لكل منهما، والباحة والمدينة المنورة بـ 9 تراخيص، ونجران 8 تراخيص، والحدود الشمالية 7 تراخيص، فيما أصدرت منطقة الجوف 6 تراخيص.

وأشار إلى أن إصدار التراخيص يأتي تفعيلاً لدور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الوزارة تشجع الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية المطبقة والمعتمدة، وبما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، سعياً منها في تأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.