بسبب الكحوليات وإسرائيل.. الكويت: لن نستضيف مباريات من «مونديال قطر»

متابعات - الوئام

قال الشيخ أحمد اليوسف، رئيس اتحاد كرة القدم، إن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم لا تنطبق على الكويت.

وأوضح اليوسف، في حوار مع صحيفة “الرأي” الكويتية، أنه في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي عن رغبة «الفيفا» في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 الى 48 منتخبا، والبحث عن دول خليجية تساعد الاخيرة في احتضان بعض لقاءات الحدث المقبل. إلا أنه من الصعب تطبيق بعض شروط «الفيفا» الرئيسية على أرض الواقع في الكويت.

وكشف أن أبرز هذه الشروط هي السماح لجميع الجنسيات وبينها الإسرائيلية بدخول البلاد، وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصا وأن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين.

وأضاف «حتى وان اشترطنا أو حددنا هوية المنتخبات التي ستلعب في الكويت، فلا يمكن أيضا منع دخول الجماهير التي تشجعها أيا كانت جنسياتها».

وتابع «هناك شركات مشروبات روحية ترعى البطولة؛ وترغب في البيع والترويج لمنتجاتها في ملاعب المباريات، وهو أمر محرم ومجرم لدينا في الكويت، فكيف سنحل هذه المشكلة؟».