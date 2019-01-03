الروائي المصري عبد الوهاب الأسواني يودع الدنيا

الوئام - متابعات

ودع دنيانا، اليوم، الروائي المصري القدير عبد الوهاب الأسواني، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد أزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وللأديب الراحل أعمال عدة، منها مملكة المطارحات العائلية، للقمر وجهان، شال من القطيفة الصفراء، وهبت العاصفة، ابتسامة غير مفهومة، أخبار الدراويش، النمل الأبيض، كرم العنب، مواقف درامية من التاريخ العربي، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح، الحسين بن علي بن أبي طالب، بلال مؤذن الرسول، عمرو بن العاص، كما تحولت بعض مؤلفاته إلى مسلسلات وسهرات تليفزيونية وإذاعية منها النمل الأبيض، اللسان المر، نجع العجايب، سلمى الأسواني.

حصل الأسواني على 11 جائزة عربية ومصرية، فضلا عن جائزة الدولة المصرية التشجيعية في الآداب.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، الراحل، قائلة إن الأوساط الأدبية في مصر والوطن العربي فقدت أحد فرسان الرواية الذين نجحوا في خلق عوالم فكرية ساحرة من خلال مؤلفاته التي شكلت جزءًا من ملامح ثقافة المجتمع المصري.