26 اتفاقية لـ”الغذاء والدواء” مع جهات محلية ودولية

الرياض- الوئام:

عزّزت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعاونها مع جهات محلية ودولية، ووقعت 26 اتفاقية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية خلال عام 2018، بما يتيح لها تحقيق أهدافها المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ففي مجال الدواء اتفقت الهيئة مع عدد من الجهات لإنشاء مكاتب للتيقظ الدوائي في كل من مستشفى الجبيل العام، ومجمع الدمام الطبي، ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، ومستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ومستشفى الملك فهد العام بجدة، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، إضافة إلى اتفاقية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية ونظام تعقب الأدوية مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

وفي ما يخص الغذاء، عقدت الهيئة اتفاقية مع وزارة التعليم للتعاون في مجالات التوعية ورفع مستوى السلامة الغذائية والوعي الصحي للطلبة والمعلمين، واتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لنقل المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية على المستودعات المركزية لتخزين الأغذية والمياه المعبأة المحلية والمستوردة والمراكز الرئيسية لتخزينها وتوزيعها محلياً، واتفاقيتين مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة لنقل المهام المتعلقة بالمبيدات، واتفاقية مع المؤسسة العامة للحبوب للتسجيل والترخيص والرقابة على مطاحن إنتاج الدقيق ومشتقاته

أما في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وقّعت الهيئة اتفاقية السجل الشامل للأجهزة الطبية مع مستشفى عسير المركزي، واتفاقية السجل الشامل للأجهزة والمنتجات الطبية المزروعة مع مدينة الملك فهد الطبية.

وشمل التعاون مع الجهات الحكومية أيضاً، اتفاقية مع وزارة الصحة بهدف التكامل في الأعمال المتداخلة، واتفاقية مع هيئة المدن الاقتصادية للتعاون بما يخدم ويحقق الأهداف والتوجيهات المشتركة، واتفاقية مع جامعة الأميرة نورة لتبادل الخبرات والاستفادة من إمكانيات كل طرف، واتفاقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم المهام المشتركة، ومذكرة تفاهم مع إمارة منطقة القصيم، واتفاقية مع مركز المعلومات الوطني لتبادل المعلومات المتوفرة في جانب التحقق والاستعلام وتحديث بيانات المواطنين والمقيمين والمنشآت.

كما وقعت الهيئة دولياً اتفاقية مع وزارة الزراعة والغذاء الفرنسية لتعزيز جودة المختبرات على هامش المؤتمر السنوي للهيئة.