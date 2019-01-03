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بعد حضورها المحاكمة

حقوق الإنسان: محاكمة المتهمين في قضية جمال خاشقجي تؤكد عدالة السعودية

حقوق الإنسان: محاكمة المتهمين في قضية جمال خاشقجي تؤكد عدالة السعودية
weam.co/564755
الرياض- الوئام:

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها حضرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المواطن/جمال خاشقجي- رحمه الله- والتي عقدت اليوم الخميس ٢٧-٤-١٤٤٠ الموافق ٣-١-٢٠١٩ بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض؛ حيث وجهت النيابة العامة الاتهام لأحد عشر متهماً.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم المتهمين للمحاكمة يأتي تأكيداً لما سبق وأن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها؛ وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع.

وبينت الهيئة أن إجراءات المحاكمة جرت على نحو ما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية​.

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