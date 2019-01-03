بيتزي يتسلح بالصيعري في الآسيوية

عبدالعزيز السديري - الرياض:

تعول الجماهير السعودية خلال منافسات بطولة كاس آسيا للمنتخبات، والتي تنطلق مساء بعد غدٍ الأحد بدولة الإمارات، على مهاجمها محمد الصيعري لقيادة كتيبة الأخضر وتحقيق اللقب الرابع، إذ يعد المهاجم الوحيد في قائمة بيتزي.

وجاء استدعاء المدرب التشيلي للصيعري بعد تألقه خلال الدور الأول بمسابقة الدوري، إذ استطاع هز الشباك 8 مرات خلال 13 مواجهة، شارك فيها مع فريقه الحزم.

ويقع الصيعري أمام تحدٍ كبير من أجل إثبات نفسه في قائمة الأخضر وحفره في السجلات التاريخية للمنتخب من خلال كسر أرقام المهاجمين السابقين للصقور الخضر في المشاركة الأولى له مع المنتخب الوطني.

ولا يزال رقم ياسر القحطاني صامدا كأكثر اللاعبين السعوديين تسجيلا في البطولة بواقع ستة أهداف، فيما يتشارك مع فهد المهلل كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأخضر في بطولة واحدة بأربعة أهداف.

وتعطي زيادة عدد المنتخبات خلال النسخة الحالية إلى 24 منتخباً مشاركاً أفضلية للصيعري على أسلافه، حيث سيرتفع عدد المواجهات التي يستطيع الأخضر من خوضها إلى 7 وذلك في حال وصوله إلى الدور نصف النهائي.