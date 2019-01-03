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في تعميم لها

الشؤون الإسلامية تقلص احتفالات تحفيظ القرآن وتشترط رعاية الوزير

الشؤون الإسلامية تقلص احتفالات تحفيظ القرآن وتشترط رعاية الوزير
weam.co/564759
الرياض- الوئام:

قرر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، قصر إقامة حفلات تكريم حفظة القرآن الكريم على المناطق بحفل واحد لكل منطقة، برعايته، أو من ينوب عنه.

كما ألزم الوزير، الجهات المعنية، برفع تقرير عن فقرات الحفل قبل شهر من تاريخ إقامته، لاعتمادها.

جاء ذلك في تعميم للوزارة، اليوم الخميس، وذلك بعد ورود طلبات بإقامة الاحتفالات السنوية، من الجمعيات والمجمعات القرآنية في المساجد والدور النسائية.

وبينت الوزارة، في التعميم، أن قرارها جاء بسبب الحاجة إلى تنظيم الاحتفالات، بما يحقق الهدف المرجو منها.

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