وزير الحج والعمرة يلتقي وزير المفوضية الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير المفوضية الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين سيد امين بنجيران، بحضور معالي نائب وزير الحج العمره الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والوفود المرافقه لهما، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ وبرنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج في مختلف أنحاء العالم.

وتناول معالي وزير الحج والعمرة خلال اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن من أجل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه أشاد معالي وزير المفوضية الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين بالجهود المبذولة من حكومة المملكة العربيه السعوديه والتي هي محل تقدير الجميع، لما كان لها بالغ الأثر في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في كل راحة واطمئنان وسكينة ووقار ، مبرزاً الخدمات التقنية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام والتي ساهمت في تذليل العقبات التي تواجه ضيوف الرحمن.