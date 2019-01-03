الثبيتي يوقّع كتابه «منهجية قياس رضا المستفيدين في مؤسسات التعليم» 

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

وقع مدير إدارة الجودة وقياس الاداء بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خالد بن شعيل الثبيتي اليوم كتابه الجديد «منهجية قياس رضا المستفيد في مؤسسات التعليم» وذلك في معرض جدة الدولي للكتاب بحضور لفيف من المفكرين والكتاب والمثقفين وزوار المعرض.

والكتاب الذي يأتي في ١١٩ صفحة يتناول منهجية التعامل مع المستفيد الداخلي والخارجي ، بالإضافة للعلاقة بين توقعات المستفيد والمنتج والأسس الرئيسة في التعامل مع المستفيد.

إضافة لمنهجية مقترحات لتحقيق رضا المستفيد في مؤسسات التعليم ومقياس جودة الخدمة والرضا الوظيفي وآليات التطبيق والتحسين.

كما يتناول هذا الكتاب إدارة الجودة الشاملة ومتعلقات المنهجية وخطة العمل ومراحلها.