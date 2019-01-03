السعودية تدعم مرشح الإمارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بلاده ستدعم محمد خلفان الرميثي، مرشح الإمارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أبريل المقبل، مشيرًا في تصريحات على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي إلى أن المرشح الإماراتي سيكون بكل تأكيد الشخص الذي سيقع عليه الاختيار السعودي في سباق المنافسة على نيل رئاسة الاتحاد القاري.

ويواجه البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي، منافسة للبقاء في منصبه مع الإماراتي الرميثي عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، وكان من المتوقع أن يخوض عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي سابقا، السباق على رئاسة الاتحاد الآسيوي، لكنه لم يترشح للمنصب.