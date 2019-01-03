التعليقات: 0

السعودية تدعم مرشح الإمارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

السعودية تدعم مرشح الإمارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
weam.co/564777

أعلن قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بلاده ستدعم محمد خلفان الرميثي، مرشح الإمارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أبريل المقبل، مشيرًا في تصريحات على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي إلى أن المرشح الإماراتي سيكون بكل تأكيد الشخص الذي سيقع عليه الاختيار السعودي في سباق المنافسة على نيل رئاسة الاتحاد القاري.

ويواجه البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي، منافسة للبقاء في منصبه مع الإماراتي الرميثي عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، وكان من المتوقع أن يخوض عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي سابقا، السباق على رئاسة الاتحاد الآسيوي، لكنه لم يترشح للمنصب.

روابط ذات صلة

حقوق الإنسان: محاكمة المتهمين في قضية جمال خاشقجي تؤكد عدالة السعودية

حقوق الإنسان: محاكمة المتهمين في قضية جمال خاشقجي تؤكد عدالة السعودية

شاهد: قصر الطين يضع زوار «الجنادرية 33» في قلب الزمن الجميل

شاهد: قصر الطين يضع زوار «الجنادرية 33» في قلب الزمن الجميل

متحدث البنوك: المقترض أصبح مفروضاً عليه أن يقرأ العقد قبل التوقيع عليه

متحدث البنوك: المقترض أصبح مفروضاً عليه أن يقرأ العقد قبل التوقيع عليه

السعودية ترد على مزاعم صحيفة أمريكية بتجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن

السعودية ترد على مزاعم صحيفة أمريكية بتجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>