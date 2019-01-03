وزير الصحة الإيراني يستقيل من منصبه بسبب تخفيضات الموازنة

أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن وزير الصحة الإيراني استقال من منصبه بسبب تخفيضات مقترحة فى الموازنة، وسط أزمة اقتصادية جراء إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وقالت الوكالة اليوم الخميس إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى قبل استقالة حسن قاضى زاده هاشمى، الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيسى عن تدشين خطة طموحة للتأمين الطبى العالمى فى 2014.

وكثيرا ما شكا هاشمى من تأخيرات في صرف الأموال المخصصة بالموازنة فى الماضى ومن تخفيضات فى ميزانية وزارته بموجب خطط الإنفاق الحكومى الجديدة، بحسب الوكالة