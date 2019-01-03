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الحوثيون يحفرون أنفاقا في صنعاء تحت إشراف إيران وحزب الله

الحوثيون يحفرون أنفاقا في صنعاء تحت إشراف إيران وحزب الله
weam.co/564783

كشفت مصادر يمنية عن إقدام ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران، على حفر شبكة أنفاق في العاصمة صنعاء، وذلك بإشراف خبراء إيرانيين وآخرين تابعين لميليشيات حزب الله، وفقا لسكاي نيوز.

وتمتد شبكة الأنفاق من مقر السفارة الإيرانية إلى جنوب العاصمة في حي الخمسين وبيت بوس، وفقما نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية، الخميس.

وقال سكان في الحي المجاور للسفارة الإيرانية في صنعاء إنهم “كانوا يسمعون بشكل مستمر أصوات حفر واهتزاز تحت الأرض”.

وأشار السكان إلى أنهم شاهدوا في مناسبات عدة خلال الأيام الماضية شاحنات تدخل فارغة إلى مقر السفارة الإيرانية قبل أن تخرج محملة بالتراب.

كما عملت المليشيات الانقلابية الموالية للنظام الإيراني على حفر شبكة أنفاق شمالي العاصمة، من حي الجراف إلى خط مطار صنعاء الدولي، حسب المصادر.
أوأوضحت المصادر أن شبكة الأنفاق التي حفرتها وتواصل حفرها المليشيات تصل إلى عمق يتراوح بين 5 إلى 10 أمتار تحت الأرض.

ومنذ توقيع اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار في الحديدة وتسليم الميليشيات الانقلابية للمدينة ومينائها الاستراتيجي، دأب الحوثيون على المراوغة وانتهاك تعهداتهم.

وأكدت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات أن المتمردين الحوثيين يمتنعون عن الالتزام باتفاق السويد، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقما أفاد دبلوماسي عربي الأربعاء.

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