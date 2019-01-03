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خالد بن سلمان: تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال في اليمن جريمة لا يمكن السكوت عليها

خالد بن سلمان: تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال في اليمن جريمة لا يمكن السكوت عليها
weam.co/564786

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان، إن تجنيد المليشيا الحوثية للأطفال في اليمن جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم.

وأضاف على “تويتر”: “تقوم المليشيا الحوثية بخطف الأطفال من البيوت والمدارس للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفين بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأبسط قواعد الرحمة والإنسانية”.

وأضاف: “طالما عبرت المملكة عن أهمية اتخاذ المجتمع والاعلام الدولي لموقف حازم تجاه هذه الجريمة الحوثية البشعة بفضحهم وإنزال أشد العقوبات بالذين ينتهكون حقوق الأطفال”.

وتابع: “قامت المملكة بإعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلبا جراء انتهاك المليشيا لبراءة طفولتهم والزج بهم في المعارك”.

واختتم: “وجد التحالف العربي أطفالا في ساحة المعركة تم تجنيدهم من قبل المليشيا الحوثية، و لهذا الغرض أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة عدد من المبادرات لإعادة تأهيلهم من ضمنها اعادتهم للمدارس، ومعالجتهم نفسياً من آثار مشاركتهم في الحرب، وإقامة دورات توعوية للأسر عن مخاطر تجنيد الأطفال”.

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