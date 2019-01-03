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مقلدا أبطال أحد الأفلام

تحدي “غمامة الأعين” يهزم خطورة “كيكي”

تحدي “غمامة الأعين” يهزم خطورة “كيكي”
weam.co/564804
الوئام-متابعات

يبدو أن جنون كيكي و ما شابهه من التحديات لم ينته بعد من العالم،فقد سجلت وسائل التواصل الاجتماعي تحديا جديدا تحت مسمى غمامة الأعين والمستمد من الفيلم السينمائي نيتفليكس، حيث يظهر فيه أبطاله واضعين غمامة على أعينهم ليقوموا بواجباتهم الحياتية بتلك الغمامة.

و من جانبه حذر موقع نيتفليكس المشاهدين من الخوض في تحد جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه قد يعرض حياة كل من يخوضه للخطر.

ولاقى فيلم نيتفليكس الجديد “بيرد بوكس” أو “صندوق الطيور” نجاحا كبيرا في الأسابيع الماضية، والذي يرتدي أبطاله غمامة على الأعين طول مدة الفيلم، لتفادي خطر يصيب كل من يرفع الغمامة لمشاهدة ما يجري حوله.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تحدي بيرد بوكس”، والذي يدفع الأشخاص لوضع غمامة على الأعين والقيام بمهمات الحياة اليومية من دون النظر، مثل أبطال الفيلم تماما.

وطلبت شركة نيتفليكس من محبي الفيلم أن يتوخوا الحذر وأن لا يقوموا بالخوض بهذا التحدي، حتى لا يتعرضوا للأذى.

ولم يتعرض أي شخص للأذى حتى الآن، ولكن التحدي قد يؤدي للأذى إذا ما تكرر الأمر حول العالم.

ولاقى فيلم “بيرد بوكس” نجاحا باهرا على موقع نيتفليكس، حتى أصبح الأكثر مشاهدة من بين جميع أعمال نيتفليكس من أفلام ومسلسلات.

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