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تحذير من “أبل” يهز الأسهم الأوروبية.. وتهاوى قطاع التكنولوجيا

تحذير من “أبل” يهز الأسهم الأوروبية.. وتهاوى قطاع التكنولوجيا
weam.co/564810

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم، بسبب أول تحذير بشأن المبيعات من “أبل” في نحو 12 عاما، إذ هبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة لهواتف آيفون هبوطا حادا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، مع صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أججت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وهوى سهم أبل المدرج في فرانكفورت 9.4 بالمئة بعد أن خفض عملاق التكنولوجيا توقعات مبيعاته، وعزا ذلك إلى تراجع مبيعات آيفون في الصين التي تضرر اقتصادها جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 4.2 بالمئة، لتفصله نقاطقليلة فقط عن تسجيل أسوأ أداء يومي له منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016.

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