سامي_الجابر جائزة جديده .. هذا التكريم “ رقم كم “ ؟

الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

حقق قائد فريق الهلال و المنتخب السعودي الأسبق جائزة افضل مسيرة لاعب عربي في مؤتمر دبي الرياضي في حفل جوائز جلوب سوكر اليوم الخميس في مدينة دبي الاماراتية

و تحدث الجابر في كلمته عقب استلامه الجائزة الشكر لزملائه اللاعبن الذين عاصرهم في مشواره الكروي ومن قدم له الدعم من رؤساء وأعضاء شرف نادي الهلال ومشجعيه، مؤكداً أن مساندتهم له دفعته للإبداع والتميز

و قال عبر تويتر : تشرفت باستلام جائزة أفضل مسيرة لاعب عربي شكراً لكل زملائي الذين عاصرتهم خلال مشواري الرياضي، ولكل من دعمني خلالي مسيرتي الرياضية من رؤوساء وأعضاء شرف، وللمدرج الفخم الذي يدفع للتميز والإبداع”

يذكر أن الحفل شهد تواجد الظاهرة رونالدو و الفرنسي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي الحائز على بطولة كاس العالم 2018م و مدافع اليوفي ماتويدي