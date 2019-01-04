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بعد تراجع في المستوى

الأمتار الأخيرة ترعب الهلاليين وخيسوس في حيرة !

الأمتار الأخيرة ترعب الهلاليين وخيسوس في حيرة !
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الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

يعاني الفريق الهلالي من تراجع واضح في المستوى و تعثر في النتائج ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما حقق نتائج قياسية في الفوز بـ 8 مباريات متتالية، و لكن الفريق الهلالي بعد تعادله أمام الفيصلي بالمجمعة بالجولة الـ9 تراجع في المستوى حيث تعادل في ثلاثة مباريات كانت أمام الفيصلي و النصر و التعاون و خسر أمام الحزم الذي يعاني في المركز ماقبل الأخير و استطاع أن يكسب لقاء أحد و الأهلي و لكن بمستويات غير مرضية

انطلق الهلال مع بداية الموسم و كان فريق منضم و خصماً قوياً حيث حقق 8 انتصارات متتالية و استطاع ان يحصد 24 نقطه و حقق مدربه البرتغالي جيسوس الرقم القياسي في الدوري السعودي كأول مدرب يحقق 8 انتصارات متتالية ، آخر سبع جولات خسر الفريق الازرق 9 نقاط و كان الزعيم يتقدم دائماً في الشوط الاول و لكن سرعان مايختفي في الشوط الثاني و كانت مباريات الفيصلي – النصر – احد – الاهلي – الحزم – التعاون خير دليل حيث يتقدم الهلال بالمستوى و النتيجة في الشوط الاول و يغيب في الشوط الثاني

هذا و قد ذهبت بعض الآراء الهلالية إلى أن مدرب الفريق جيسوس هو من يتحمل المسؤولية في تراجع المستوى الهلالي و ذلك بسبب اصراره على بعض القناعات حيث كشفت بعض المصادر  عن وجود العديد من الاختلافات بين المدرب و إدارة النادي

جيسوس و ادواردو

قالت مصادر ان المدرب جيسوس غير مقتنع بقائد الفريق إدواردو و أن اللاعب لم يعد كما كان في السابق و لكن بعض الآراء الهلالية اكدت بأن المدرب لم يشرك ادواردو في مكانه الأساسي كمهاجم ثاني و هو الامر الذي جعل ادواردو غائباً عن مستواه المعتاد

جيسوس و ” لقطة “ريفاس و كنو

بعد مباراة الحزم خرج محمد كنو و جيلمين ريفاس و لكنهما لم يصافحَ المدرب حيث لوحظ غضبهما من قبل الجماهير

جيسوس لم يفرح بعد الفوز على الاهلي

بعد لقاء الاهلي و الذي انتهى لصالح الهلال بـ4-3 لم يهنئ المدرب جماهير الفريق كعادته و لم يتظاهر بالفرح و علل ذلك في المؤتمر الصحفي بأن الجمهور مفترض أن يهنئ الفريق و يتقبله في الخسارة كما الفوز

العابد على قائمة الاستثمار

في نهاية الموسم الماضي تعرض نواف العابد نجم الفريق و المنتخب السعودي إلى إصابة غيبته عن الملاعب 8 أشهر و كان مقرر عودته في مطلع شهر ديسمبر الماضي و لكن اللاعب تشافى من الإصابة منتصف شهر نوفمبر ماقبل الماضي و قد قامت إدارة الفريق السابق برئاسة سامي الجابر بوضع نواف العابد على قائمة الاستثمار حيث افتقد الهلال الى خدمات اللاعب خلال الشهر الماضي

#جيسوس يغادر الهلال !

قالت مصادر صحفية أن المدرب جيسوس يعيش فترته الاخيرة مع الهلال و انه قد يرحل إلى تدريب فريق بنفيكا البرتغالي او العودة لتدريب فريق آخر في اوروبا و من الممكن عودة زلاتكو او كوزمين للهلال

يذكر أن الهلال يأتي في صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان بـ36 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن وصيفه و غريمه التقليدي النصر .

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