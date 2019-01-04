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في أعنف موجة برد خلال العام

خبير طقس: درجة الحرارة ستصل للصفر في هذه المناطق الأسبوع القادم

خبير طقس: درجة الحرارة ستصل للصفر في هذه المناطق الأسبوع القادم
weam.co/564819
الوئام-متابعات

أكد خبير الطقس، و الباحث في علوم الفلك،عبد العزيز الحصيني،أن درجة الحرارة ستصل للصفر المئوي في الحدود الشمالية و الجوف و تبوك وحائل الأسبوع القادم خلال موجة برد هي الأعنف هذا العام،قد تستمر لمدة5 أيام.

وقال الحصيني،اليوم،: “متوقع أقوى موجة برد لهذا العام ١٤٤٠هـ على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل
وأضاف: “متوقع استمرار الموجة خمسة أيام ومتوقع ان تسجل الصفر وقريب من الصفر المئوي مع تشكل الصقيع خاصة خارج المدن -الا ان يصرفه الله –
أما الوسطى فمتوفع تذبذب في الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع طوال الأسبوع القادم.

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