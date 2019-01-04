مانشيستر سيتي يذيق صلاح ورفاقه أول هزيمة في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الانجليزي بهدفين لهدف، ليلحق الخسارة الأولى بالريدز في الموسم الحالي بالدوري الانجليزي.

أحرز سيرجيو أجويرو، هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي ضد ليفربول فى الدقيقة 41 من زمن المباراة، وأدرك البرازيلى روبرتو فيرمينو، هدف التعادل لصالح ليفربول ضد مان سيتي فى الدقيقة 6،

ونجح ليروى سانى فى إضافة الهدف الثانى للمان سيتي فى الدقيقة 72.

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة رقم 50 في المركز الثاني، ويتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 54 في المركز الأول.