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يصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للغبار

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية والمدينة

انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية والمدينة
weam.co/564823
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة ونجران يصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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